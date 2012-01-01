Последние новости
Православные отмечают Успение Богородицы
28 августа отмечается единственно из самых принципиальных церковных праздничков - Успение Богородицы. Полное заглавие данного праздника, что чтут во всем мире - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, сообщают «Подробности». Во всем мире церковь чтит Пресвятую Богородицу как «Честнейшую Херувим и славнейшую без сопоставления Серафим».
День Независимости Украины: онлайн-трансляция
24 августа 2016 года Украина празднует 25-й День Независимости. ONLINE.UA поздравляет всех читателей и предлагает следить за самыми главными и интересными событиями дня на нашем сайте. Напомним, праздничный военный парад состоялся сегодня на Крещатике. Видео парада в Киеве-2016 можно посмотреть здесь. 14.50 - Смешное поздравление от "Нафтогаза Украины": 14.
УПЦ КП против проведения поочередных служб с греко-католиками
22 июля 2016 года патриарх Филарет направил письмо министру культуры Евгению Нищуку, в котором негативно отреагировал на желание руководства Украинской Греко-Католической церкви проводить поочередные богослужения с Киевским Патриархатом в храме Малой Софии. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил журналист Вячеслав Пиховшек.
Жители Бучи под ГПУ протестуют против рейдерского захвата города: Федорук - наш мэр!
Около 2-ух тыщ обитателей Бучи, к которым присоединились представители территориальных общин Ирпеня, Вышгорода, Ворзеля, Белой Церкви, Василькова, Кагарлыка, требовали в Киеве встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко, протестуя супротив обысков в Бучанском и Ирпенском городских советах, проведенных Генеральной прокуратурой Украины вместе с полицией и СБУ.
22 июля. Картина дня
Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию по Волынской трагедии, назвав ее "геноцидом польского народа" и установив 11 июля Национальным днем памяти. Президент Петр Порошенко сожалеет об этом решении Сейма, а посол Украины в Польше Андрей Дещица считает его политическим.
Рецензия на монографию З.Г. Лихолобовои «Тоталитарный режим и политические репрессии в Украине во второй половине 1930-х годов (преимущественно на материалах Донецкого региона)»
Развитие независимого украинского государства побуждает исследователей к детальному анализу всех сфер национальной истории, выделение краеугольных камней исторического опыта, особенно тех периодов, которые имели наиболее существенное влияние на дальнейшее развитие общества. Очевидно, исследовательские процессы не могут обойти и трагических страниц бытия нашего народа.
Рецензия на монографию Бредихин А.В. «Перонизм в Аргентине: от национализма к антиглобализма (40-80-е гг.)»
Новейшая история Аргентины тесно связана с деятельностью хустиалистськои (перонистской) партии. Ее основатель, Х.Д.Перон и его последователи на протяжении десятилетий определяли направленность и динамику политических и социально-экономических трансформаций. Деятельность этой политической силы влияла не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику.
В поисках истоков
Автором статьи предложена гипотеза происхождения жизни и появления человека на Земле путем на-сыщения информацией прибывших из Космоса первичных коконов и их последующей материализациы. Рассмотрены вопросы матрицы человека (оболочка из особой формы материи), формирования на ней рецепторов, необходимых человеку для обмена биогенетической информацией с Творцом и внешней средой.
Политика и мораль как основы права (философско-правовой аспект анализа)
Статья посвящена проблеме философско-правового обоснования идеи связи политики, морали и права, их взаимоотношению в генезисе и функционированию. Методологическим основанием размышлений являются работы Э. Соловьева и Р. Дарендорфа.
Культ мертвых как аспект национального бытия: европейский контекст и украинская традиция осмысления
В статье с философской точки зрения исследуется героический культ мертвых как аспект национального бытия. Выясняются теоретический смысл феномена, его происхождение и значение, а также рассматривается европейская традиция национального культа мертвых героев через анализ найпоказниших текстов (философских, идеологических, поэтических и т.п.).
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